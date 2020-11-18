Среда, 18 Ноября 2020 14:22

АрмИнфо.Армянский фонд Франции, Фонд "Азнавура" и Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU France) объявляют о создании совместного подразделения экстренной гуманитарной помощи.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, подразделение займется распределением гуманитарной и медицинской помощи направляемой из Франции в Армению. Также указывается, что подразделение готово взаимодействовать со всеми благотворительными организациями, которые хотят помочь и поддержать лиц, перемещенных в результате войны и сталкивающихся с многочисленными неотложными потребностями. Для получения дополнительной информации можно связаться с AGBU France по следующему адресу: [email protected].

Указывается, что решение было принято по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями армянской общины в Елисейском дворце 12 ноября.

"На встрече глава государства подтвердил "историческую дружбу" между Францией и Арменией, заявив, что Париж поддерживает Ереван в эти трудные времена. Помимо направления в Армению медицинской миссии, Макрон также объявил о предоставлении Армении гуманитарной помощи грузовым самолетом и о продолжении франко- армянского сотрудничества в области здравоохранения. В конце встречи была создана рабочая группа совместно с Центром кризисных ситуаций и поддержки Министерства иностранных дел Франции для содействия инициативам гуманитарных организаций, солидарных с Арменией", - говорится в поступившем сообщении