Среда, 18 Ноября 2020 14:20

АрмИнфо.Парламентская фракция "Мой шаг" выступила с заявлением, призвав граждан не организовывать и не участвовать в митингах.

В заявлении, в частности, отмечается: "Из Интернета мы узнали, что военнослужащие, добровольцы, а также ряд граждан, вернувшихся с передовой в связи внутриполитическими событиями в стране намерены сегодня провести митинг в поддержку властей Армении.

Учитывая военное положение в стране и пандемию коронавируса, просьба не проводить многолюдные митинги.

Мы благодарим каждого из вас за героическую поддержку Родины и заверяем, что оправдаем ее. Осознавая нынешнюю ситуацию и нашу ответственность в ней, мы просим вас объединиться и использовать весь наш потенциал для восстановления Родины".