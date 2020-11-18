Среда, 18 Ноября 2020 14:14

АрмИнфо. На фоне открытого участия Турции в карабахской войне сентября - ноября 2020 года в тени остаётся не менее, а, возможно, более серьёзная причастность Израиля к этому конфликту. Об этом говорится в аналитической статье Владимирa Прохватилова, размещенной на официальной страничке Фонда стратегической культуры (ФСК).

Отмечается, что военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана позволило Баку перевооружить азербайджанскую армию передовыми образцами вооружений и военной техники (ВВТ). В последние пять лет Израиль обеспечил Азербайджану 43% от поставок вооружений (для сравнения: Турция - 2,8%). Во время визита израильского премьера Нетаньяху в Баку в декабре 2016 года стороны заключили договор о сотрудничестве в области безопасности. Было согласовано пребывание в Баку опытных офицеров МОССАД (израильская политическая разведка). С этого момента поставки израильских ВВТ в Азербайджан стали набирать обороты.

В статье отмечается, что первое место среди израильских военных поставок в Азербайджан занимают БПЛА. За 12 лет (2008-2020) ВС Азербайджана были полностью укомплектованы израильскими БПЛА, включая барражирующее оружие, и только в последние месяцы ситуация стала несколько меняться: Азербайджан начал получать из Турции БПЛА Bayraktar TB2 и ударные мультикоптеры STM Kargu.

Азербайджанская армия вооружена израильскими штурмовыми винтовками <Тавор> TAR-2, пистолет-пулемётами <Узи>, ручными пулемётами <Негев>, ПТРК Spike и LAHAT, ОТРК LORA, РСЗО Lynx, 155-мм колесными САУ ATMOS-2000, 120-мм самоходными миномётами Cardom, 120-мм самоходными миномётами Spear Mk2 - 47.

Азербайджаном закуплены у Израиля ряд РЛС, ЗРК <Барак-8>, пограничные катера и корветы. Израильская компания <Эльбит> модернизировала азербайджанские танки российского производства Т-72 и Т-55, а также БМП-2. Так что сотрудничество имеет широкий диапазон и не ограничивается перечисленным.

В статье со ссылкой на заместителя директора российского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко отмечается, что операция в Нагорном Карабахе <была спланирована не азербайджанцами и даже не турками, а израильтянами, которые преследуют не только коммерческие, но и геополитические цели>. По мнению Макиенко, Тель-Авив давно мечтает <использовать азербайджанскую территорию для проведения собственных разведывательных и диверсионных операций против Ирана>. МОССАД создал в Азербайджане станцию слежения, которая служит <глазами, ушами и плацдармом> для наблюдения за Ираном.

При этом автор считает, что союз Турции и Израиля в карабахской войне выглядит странным в разрезе выступления Эрдогана в парламенте о том, что Иерусалим принадлежит Турции (<это наш город, это город, отобранный у нас>). Со стороны турецкого президента это стало демонстративным проявлением нового османизма. <Терпимость> израильских евреев к словам турка-мусульманина о многом говорит. В этих странностях ещё предстоит разбираться, считает эксперт.

Во всяком случае сегодня МОССАД и израильская военная разведка АМАН поддерживают тесные связи с турецкой разведкой MIT и турецкими военными; те и другие работают рука об руку в Сирии, иногда МОССАД помогает Турции в борьбе с курдами.

Высказывались предположения, что скрепой турецко-израильских отношений служат интересы Британии на Кавказе. Так или иначе, на следующий день после заявления 10 ноября президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении в зоне нагорно- карабахского конфликта огня и всех военных действий в Анкару срочно прибыл личный друг Эрдогана и новый (с июля 2020 года) глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур. Говорят, постоянны только интересы Британии?