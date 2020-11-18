Среда, 18 Ноября 2020 14:11

АрмИнфо. Поддерживаемый Турцией сирийский наемник Халед Аль-Джассим, обвиняемый в совершении военных преступлений в Ливии, был убит в Карабахе, сообщает addresslibya.net.

Халед Аль-Джассим, который является ведущей фигурой террористической группировки <Султан Сулейман Шах>, был убит в Карабахе своими товарищами-боевиками из-за <личных разногласий>, пишет издание со ссылкой на свои источники внутри группировки.

Аль-Джассим был среди тысяч сирийских наемников, которым Турция заплатила и вооружила их для борьбы против Ливийской национальной армии (ЛНА) во время военной кампании в Западной Ливии 2019-2020 годов, а затем и для борьбы с армянами в Нагорном Карабахе. Его обвинили в убийстве ряда ливийских ополченцев, содержащихся в тюрьмах в Триполи.