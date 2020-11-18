Среда, 18 Ноября 2020 12:53

АрмИнфо. Оперативную обстановку на территории Нагорного Карабаха, текущие вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента обсудили накануне вечером в ходе телефонного разговора главы оборонных ведомств Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Тоноян поблагодарил своего российского коллегу за быстрое и эффективное развертывание миротворческого контингента, а также за организацию работ по обмену телами погибших военнослужащих, пленными, заложниками и поиску лиц пропавших без вести.

Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Министр обороны Армении выразил свою поддержку созданию в Нагорном Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который будет заниматься возвращением беженцев, восстановлением гражданской инфраструктуры, поиском погибших, пленных и пропавших без вести, а также координацией деятельности различных организаций в гуманитарной сфере.

Достигнута договоренность, при необходимости, о подписании трехстороннего документа в этой сфере между Министерствами обороны Армении, Азербайджана и Российской Федерации.