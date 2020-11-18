Среда, 18 Ноября 2020 12:35

АрмИнфо.С целью повышения эффективности борьбы с контрабандой Комитет государственных доходов Республики Армения (КГД) открывает соответствующее дежурное подразделение Управления по борьбе с контрабандой и запускает услугу <горячей линии>, которая будет работать в режиме 24/7. Об этом говорится в официальном сообщении КГД.

Согласно источнику, воспользоваться услугой <горячей линии> можно по номеру 011 80 11 99, позвонив на который физ- и юрлица могут рассказать о совершенном, совершаемом или готовящемся правонарушении. Меж тем, сообщается, что данная информация может быть зарегистрирована анонимно.

Сведения, полученные по номеру <горячей линии>, передаются дежурному подразделению с целью проверки подлинности, предотвращения/выявления случаев контрабанды или нарушения таможенных правил. Согласно источнику, в этом отделении действует также система контроля, позволяющая обнаруживать, выявлять и предотвращать преступные действия.