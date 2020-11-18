Среда, 18 Ноября 2020 12:03

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян сообщил, что депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В заявлении спикера, в частности, говорится: "Согласно ч.2 ст.155 конституционного закона "Регламент НС", если в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем Национального Собрания. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым".