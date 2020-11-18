Среда, 18 Ноября 2020 11:46

АрмИнфо. Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации. Об этом сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, "Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России", - уточнил сенатор РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.

Клишас напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Профильные комитеты верхней палаты Федерального собрания рекомендовали сенаторам одобрить обращение Путина.

Напомним, что 27 сентября Азербайджан при пособничестве Турции и при вовлечении террористов с Ближнего Востока начал широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Агрессия сопровождалась грубейшим попиранием международного гуманитарного права и многочисленными военными преступлениями. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня и только десятого ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице Нагорного Карабаха Степанакерту и захвату второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.

Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.