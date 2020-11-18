Среда, 18 Ноября 2020 11:25

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Аркадий Дубнов.

<В Кремле прекрасно понимают, что в результате силового смещения Пашиняна в кресле премьера вполне может оказаться откровенно антироссийский или ещё более прозападный политик. Это одно из посланий, прозвучавших во вчерашнем интервью Путина российскому телевидению. Своим рассказом об отказе Пашиняна от якобы предложенного ему 20 октября перемирия Путин взял под защиту Пашиняна, обвиняемого оппонентами в предательстве>, - подчеркнул он.

Вторым важным пунктом в речи Путина российский политолог считает отчетливый мессидж о необходимости определении будущего статуса оставшейся части Арцаха. Еще российский президент в весьма жесткой форме отмёл попытки турецкого президента разместить в Арцахе турецких миротворцев наравне с российскими. Примечательно, в этом свете, выглядело обоснование - армяне воспримут присутствие турок как напоминание о турецком геноциде армян 1915 года.

Комментируя мотивацию российского президента и временной период вышеупомянутых заявлений, Дубнов выделил запланированную на сегодня в Москве встречу сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он также подчеркнул, что целью встречи представителей России, США и Франции является обсуждение будущего статуса Арцаха в условиях уже находящихся там российских миротворцев. Согласно Дубнову, таким образом, коллеги России по Минской группе будут вынуждены принять, установленное Москвой при сотрудничестве с Анкарой, новое, пусть временное, статус-кво.

<Еще два важных момента. Речь Путина призвана унять грозный тон победоносного президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, нивелировав его заявление, что <ни о каком особом статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи>. И конечно, заявление - ответ на настойчивые попытки Турции пригнать в Арцах и собственных миротворцев. Подобные попытки упорно продолжают озвучиваться на переговорах российских и турецких военных в Анкаре>, - подытожил российский политолог.