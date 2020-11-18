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 Среда, 18 Ноября 2020 11:22
Александр Аванесов

АРМЕНАЛ помогает Родине

АРМЕНАЛ помогает Родине

АрмИнфо.Около 10 млн драмов собрали работники АРМЕНАЛа для поддержки соотечественников из Арцаха и сражающихся воинов. Из этих средств 2 млн драмов перечислены Всеармянскому фонду "Айастан" и Фонду страхования военнослужащих.

Однако, как передает пресс-служба завода,  основную сумму фольгопрокатчики приняли решение использовать адресно. Для защитников Арцаха приобрели большую партию теплой одежды, которая с наступлением холодов стала весьма востребованной. 

 

На оставшиеся пожертвования закуплены продукты питания, предметы гигиены и сигареты. Часть этого груза была отправлена фронтовикам, а около трехсот упаковок переданы беженцам из Арцаха, нашедшим кров в Ереване и окрестностях.  Большое содействие АРМЕНАЛу в распределении гуманитарной помощи оказали традиционный партнер завода - Российский центр науки и культуры, а также администрации общин <Арабкир", "Аван" и "Давиташен".  Из собранных средств завод внес трехмесячную плату за проживание одной из арцахских семей на съемной квартире. Поселившейся в поселке Паракар матери трех арцахских воинов Нуне Г., страдающей от острого хронического заболевания, АРМЕНАЛ выделил деньги для медицинского обследования.  Особое внимание фольгопрокатчики уделили родным своего коллеги, ставшего ополченцем и от которого пока нет известий. Его семье, помимо гуманитарной помощи, оказана финансовая поддержка. Наибольший вклад в гуманитарную акцию внесли производственная и техническая дирекция. Заводчане приняли решение продолжать регулярный сбор средств в дни выплаты аванса и получки. Профком АРМЕНАЛа ежемесячно вносит свою патриотическую лепту в размере 500 тысяч драмов.  Несмотря на трудности военного положения и проблемы с коронавирусом АРМЕНАЛ не только бесперебойно работает, но и демонстрирует беспрецедентно высокие производственные показатели. Тем самым коллектив завода компенсирует отсутствие своих товарищей, вставших на защиту Отечества.


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