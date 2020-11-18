Среда, 18 Ноября 2020 11:11

АрмИнфо.Сенатор Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу гуманитарную помощь в размере $100 миллионов и немедленно прекратить отказываться от действия статьи 907 Закона о поддержке свободы. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Армянской Ассамблеи Америки.

"Мы выражаем признательность сенатору Менендесу за его поддержку народа Армении и Арцаха и его призыв выделить 100 миллионов долларов в помощь армянскому народу", - сказал исполнительный директор Армянской Ассамблеи Америки Брайан Ардуни.

В свою очередь член Национального совета Армянского национального комитета Америки ANCA Ани Чагласян заявила о готовности взаимодействовать с Конгрессом и администрацией, чтобы принять разумные предложения сенатора Менендеса по обеспечению безопасности Армении и Арцаха.

В ANCA также проинформировали, что сенатор Мененденс в своем выступлении в Сенате призвал США прекратить продажу оружия Анкаре и Баку, возобновить участие в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ и занять доминирующую позицию в мирных переговорах по Арцаху. "Несмотря на то, что процесс Минской группы ОБСЕ, похоже, находится в режиме жизнеобеспечения, мы можем и должны активизировать его с участием высшего руководства. Мы должны дать четкий сигнал Анкаре, Баку и Москве, что насилие как средство "разрешения" конфликта не увенчается успехом, а давление на Армению со стороны ее восточных и западных границ недопустимо", - отметил сенатор.

Вместе с тем он осудил пассивную позицию США перед лицом агрессии Турции и Азербайджана против Армении и Арцаха. "США должны обратить внимание на агрессию Турции и ввести против нее санкции. Президент Эрдоган явно стремится стать современным османским султаном, ставя ставки в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье, а теперь и на Южном Кавказе",- заявил сенатор Менендес.

Поправка 907 была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.

Как сообщало АрмИнфо ранее, еще во время визита в Ереван в 2018 году тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, не исключил отмену 907 поправки президентом Дональдом Трампом и продажи оружия Азербайджану. Решение о приостановлении

действия пока не принято, и я не могу прогнозировать, каким оно будет по части увеличения продажи количества вооружения. Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отметил Болтон тогда.

А уже в 2019 году администрация Трампа приостановила выполнение этой поправки. В этом году ее невыполнение было продлено еще на год.