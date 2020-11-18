Согласно сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, всего с 10 ноября 2020 г. выполнено более 170 рейсов. Очередные самолеты Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно- карабахского конфликта, совершили погрузку материальных средств, вооружения и военной техники на аэродроме Ульяновск-Восточный, и осуществили перелет на аэродромы города Ереван. Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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