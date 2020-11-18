Среда, 18 Ноября 2020 10:11

АрмИнфо. США приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Майка Помпео, которые приводит американское посольство в Армении.

"С самого начала боевых действий Соединенные Штаты призывали к прекращению насилия и осуждали военную эскалацию, которая привела к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Мы еще раз выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право.

Прекращение недавних боевых действий - это только первый шаг к достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Мы настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для поиска прочного и устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта - о неприменении силы или угрозе ее применения, территориальной целостности, а также о самоопределении и равных правах народов. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему полностью вовлечены в эти усилия", - заявил Помпео.

Вместе с тем он констатировал, что параллельно с дипломатическим участием Соединенные Штаты предоставляют 5 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки операций Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и неправительственных организаций-партнеров по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате недавних боевых действий.

"Благодаря этому финансированию общий объем гуманитарной помощи США Армении и Азербайджану с 2019 финансового года превысил 10 миллионов долларов, в том числе почти 3,9 миллиона долларов на борьбу с пандемией COVID-19, помощь уязвимым мигрантам, перемещенным лицам и принимающим их сообществам.

Новая помощь, предоставляемая Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию, будет поддерживать местные усилия по обеспечению продовольствием, здоровьем, жильем и другой чрезвычайной помощью пострадавшим от конфликта лицам. Гуманитарные эксперты правительства США продолжают оценивать последствия этого кризиса. Мы признаем вклад наших партнеров в международном сообществе и призываем другие правительства присоединиться к новой и все возрастающей поддержке этих усилий", - подытожил Госсекретарь США.