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 Вторник, 17 Ноября 2020 23:19
Александр Аванесов

Президент РФ:  Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие

Президент РФ:  Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие

АрмИнфо.  “Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития – это главный результат”, - заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» отвечая на вопросы СМИ.

 

 

По словам главы российского государства, для того чтобы понять, что происходит, придется все-таки вернуться назад, в историю, буквально в двух словах. “Я вынужден напомнить, что все это началось уже в далеком 1988 году, когда произошли столкновения на этнической почве в азербайджанском городе Сумгаит. Тогда пострадало гражданское население, армянское, потом эти события перекинулись на Нагорный Карабах. И поскольку тогдашнее руководство Советского Союза не отреагировало должным образом на происходящие события… Повторю еще раз: это вещи тонкие, здесь я не хочу занимать чью-то сторону, кто там прав, кто виноват, сейчас вообще невозможно сказать, но навести порядок нужно было, защитить людей надо было, гражданское население. Этого сделано не было. И тогда армяне сами взялись за оружие, и начался этот затяжной, по сути дела, многолетний конфликт, который привел к тому, что в 1991 году Карабах объявил о своей независимости, суверенитете, самостоятельности, а в 1994 году были подписаны бишкекские соглашения, бишкекский меморандум, который прекратил боевые действия на тот момент времени.  А что было в результате – в результате Карабах объявил о своей независимости, как я уже сказал, и еще семь прилегающих к нему районов перешли под контроль армян, по сути, под контроль Армении.

Вот, собственно говоря, это то, что досталось нам из прошлого, и то, что надо было решить.  На мой взгляд, то, что прекратились боевые действия и, что очень важно, договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей, – на мой взгляд, это чрезвычайно важно и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу”, - сказал президент РФ.

 

 

Он согласился с репликой о том, что статус Карабаха тогда никто не признал.  “Это правда: ни тогда, ни позже никто не признал. Кстати говоря, не признала и сама Армения”, - констатировал российский лидер.

 

 

Владимир Путин  заметил, что проблема статуса существует и сейчас. “Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше – это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Армений и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха.

Что касается признания–не признания Карабах в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие.  Здесь надо прямо говорить, в свое время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить.  В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события”, - отметил президент РФ.


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