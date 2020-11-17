Вторник, 17 Ноября 2020 23:15

АрмИнфо. ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в интервью в эфире телеканала "Россия 24" заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, на Армению никто не покушался. “Договор ОДКБ - о коллективной безопасности - предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого Договора. На территорию Армянской Республики никто не покушался", - сказал Путин, добавив, что это не давало никакого права принять прямого участия в этих боевых действиях. Президент отметил, что руководство Армении неоднократно выражало России слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В настоящее время, как заметил президент РФ, в Карабахе находится достаточное количество российских миротворцев, и если что-то нужно будет менять, то это можно будет сделать только по согласованию сторон. Президент сообщил, что российские миротворцы будут получать полагающиеся дополнительные выплаты. "У нас есть нормативная база, отрегулировано в указах президента, которые были приняты раньше. Военнослужащие, которые выполняют миротворческую миссию, получают дополнительные выплаты, не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом", - отметил президент, отвечая на соответствующий вопрос. “Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - сказал Путин, поясняя, что имеет в виду "очень тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен Первой мировой войны" и геноцидом.

"Это фактор, который можно признавать, можно не признавать. Кто-то признает. А кто-то в мире не признаёт. Но для России здесь проблем нет. Мы давно это все признали. Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - отметил президент России.

Он считает, что Турцию трудно обвинить в нарушении международного права в нагорно-карабахском конфликте, хотя вкусовые оценки могут быть разными. "Можно, какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права, - заявил Путин.