Вторник, 17 Ноября 2020 23:01

АрмИнфо. Отказ властей Армении от договоренностей по Карабаху был бы для них самоубийством. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, это дело каждой стороны - соблюдать или не соблюдать достигнутые договоренности, но это было бы огромной ошибкой. “Надеюсь, что этого не случится.

Нагорный Карабах по международному праву всегда был частью Азербайджана.

"Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха . Это означало с точки зрения международного права - и Нагорных Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики”, - заявил российский президент.

Он заметил, что 20 октября у него состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном ... “В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевое действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша", - сказал Путин. Он добавил, что возвращение беженцев было обязательным условием Баку для прекращения огня в октябре, но Ереван посчитал это неприемлемым. "Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", - отметил он. По словам президента, ему "сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы".

"Имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев, о чем мы уже тогда договаривались и с Арменией, и с Азербайджаном. И мне премьер Армении тогда сказал: нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать.

Поэтому обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований. Другое дело - правильно это было или неправильно, это другой вопрос. Но здесь и речь быть не может ни о каком предательстве", - отметил Путин. Он также констатировал, что вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта.