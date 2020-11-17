Вторник, 17 Ноября 2020 21:10

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Багдасарян.

По ее словам, Феликс Цолакян сегодня подал в отставку, не сообщив о причинах.

Отметим, что Цолакян был назначен министром по ЧС 4 октября 2018 года.