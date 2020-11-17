Вторник, 17 Ноября 2020 20:48

АрмИнфо. Советник председателя Национального Собрания Армении Ашот Гулян написал заявление о своей отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Заявление об отставке с должности советника спикера Национального Собрания Армении я написал раньше, но в связи с состоянием здоровья Арарата Мирзояна, сообщаю об этом только сейчас, когда опасность его жизни не угрожает. Выразив Мирзояну благодарность за доверие, я указал, что считаю свою дальнейшую работу в этой должности нецелесообразной. Она могла и должна была быть более эффективной, особенно в дни войны", - написал Ашот Гулян. Он выразил благодарность всем коллегам.