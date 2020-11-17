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АрмИнфо. 17 ноября председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян в очередной раз с трибуны НС представил свои суждения о действиях Минобороны РА во время развязанной войны против Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Согласно источнику, эти суждения, как и предыдущие наблюдения и заявления, были не только оторванными от реальности, но и искажают реальность в попытках найти козлов отпущения за ситуацию.
“Почему Андраник Кочарян в последнее время так старается преуменьшить роль армии во время войны, мы оставляем на совести уважаемого господина. Однако, глубоко осознавая очевидные скрытые опасности в его публичных заявлениях, считаем необходимым отметить его полное невежество о системе обороны», - говорится в заявлении МО РА.
В частности, парламентский чиновник, координирующий вопросы в области обороны, заявляет, что “армии, как таковой почти нет, есть лишь вооруженные люди”. Это глубокое оскорбление для десятков тысяч военнослужащих армянской армии, которые в настоящее время несут боевое дежурство как на границах Республики Армения, так и на границе Арцаха. “И если г-н Кочарян действительно думает, что армии почти нет, есть лишь вооруженные люди, то Минобороны сопроводит его во многие части армянской армии, при условии, что он извинится перед военнослужащими этих подразделений, от солдата, офицера до командира”, - говорится в заявлении МО РА.
Отметим, что в последнее время в СМИ активно муссируются слухи о возможности назначения Андраника Кочаряна главой МО РА.
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|Главы МИД России и Австрии обсудили Карабах
|МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами
|Дипломаты России, США и Франции 18 ноября обсудят Карабах
|Делегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вести
|Глава Карабаха провел встречу с руководством российских спасателей
|Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
|Сотрудники МЧС России развернули лагерь в карабахском селе Иванян около Степанакерта
|Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
|ВЦИОМ: Как относятся россияне к конфликту в Нагорном Карабахе?
|МО РФ: В Степанакерт с 14 ноября вернулись 1 207 беженцев
|Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
|Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
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|Армения подала в ЕСПЧ заявление о применении экстренной меры в отношении Азербайджана из-за пропавших без вести граждан
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|Правящая фракция не явилась на заседание Совета парламента, бойкотируя инициативы оппозиции
|Вазген Манукян: Нам нужно сильное, знающее толк в военном деле правительство
|Патрушев заявил, что страны ОДКБ достойно проходят период пандемии
|Арцрун Ованнисян обратился в полицию Армении в связи с угрозами в свой адрес
|В Кремле назвали главный итог перемирия в Нагорном Карабахе
|Секретарь Совбеза Армении принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются
|Шаварш Кочарян покинул пост замминистра иностранных дел Армении
|Алиев категоричен: Никакого статуса у Карабаха не будет
|<Просвещенная Армения> намерена созвать внеочередное заседание парламента с целью снятия режима военного положения в стране
|Лавров отказался комментировать заявление Пашиняна по части приоритетности международного признания Арцаха
|Парламентская оппозиция не намерена обсуждать ничего, кроме вопросов о капитуляции Арцаха и отставки правительства
|Глава МИД России отреагировал на желание Вашингтона и Парижа узнать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Эксперт: В сети выявлено 6,5 тыс. фейковых аккаунтов, с которых проводилась кампания по дезинформации о конфликте в Карабахе
|Петер Маурер: МККК нарастил объем оказываемой помощи лицам, пострадавшим в результате действий в зоне карабахского конфликта
|Лавров: МККК вполне способен сыграть более активную роль в устранении гумпоследствий в Нагорном Карабахе
|Лавров: МККК вполне способен сыграть более активную роль в устранении гумпоследствий в Нагорном Карабахе
|Депутат: Те лица или группы лиц, которые считают Шуши несчастным и бесцветным городом, сами такие
|Министр финансов Армении не намерен подавать в отставку
|Начальник Генштаба Армении: Нам пришлось выбирать между очень плохим и трагедией
|Оппозиция считает, что повестка дня парламента не отражает важные и волнующую страну вопросы
|Конгресс депутатов Испании одобрил предложение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и приостановке продажи оружия Азербайджану
|Лавров: Россия и МККК получили дополнительное поле для взаимодействия в Нагорном Карабахе
|Между фракциями <Мой шаг> и <Процветающая Армения> завязалась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку
|МККК: Стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших
|В Армении выявленo 984 новых случая заражения коронавирусом
|Правительство Армении намерено предоставить единовременную денежную помощь гражданам Арцаха, эвакуированным в Армению в результате военных действий
|Прогноз: В ближайшие годы Южный Кавказ будет находиться в эпицентре волны насилия
|Политолог: Алиев кинул Эрдогана, а Путин кинул всех
|Микаел Мелкумян: Проигравший руководитель не может вести переговоров
|Макрон встретился с представителями армянской общины Франции
|В парламенте Армении должен быть обсужден всего один вопрос - отставка премьер-министра и отмена режима военного положения.
|Захарова о российских миротворцах Карабахе: Есть эмоции посильнее и слова поважнее
|Давид Тоноян встретился с семьями военнослужащих, пропавших без вести в ходе арцахской войны
|Минобороны Армении резко ответило Андранику Кочаряну: Содержание и тон ваших высказываний не к лицу высокопоставленному госчиновнику
|Майк Помпео: Действия Турции носят очень агрессивный характер
|Вашингтон и Париж хотят знать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Президент Армении выступил за отставку Пашиняна, за новые выборы в парламент и за создание правительства Национального согласия
|Президент Армении встретился с депутатами фракции "Мой шаг"
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