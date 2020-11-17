Вторник, 17 Ноября 2020 20:22

АрмИнфо. 17 ноября председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян в очередной раз с трибуны НС представил свои суждения о действиях Минобороны РА во время развязанной войны против Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

Согласно источнику, эти суждения, как и предыдущие наблюдения и заявления, были не только оторванными от реальности, но и искажают реальность в попытках найти козлов отпущения за ситуацию.

“Почему Андраник Кочарян в последнее время так старается преуменьшить роль армии во время войны, мы оставляем на совести уважаемого господина. Однако, глубоко осознавая очевидные скрытые опасности в его публичных заявлениях, считаем необходимым отметить его полное невежество о системе обороны», - говорится в заявлении МО РА.

В частности, парламентский чиновник, координирующий вопросы в области обороны, заявляет, что “армии, как таковой почти нет, есть лишь вооруженные люди”. Это глубокое оскорбление для десятков тысяч военнослужащих армянской армии, которые в настоящее время несут боевое дежурство как на границах Республики Армения, так и на границе Арцаха. “И если г-н Кочарян действительно думает, что армии почти нет, есть лишь вооруженные люди, то Минобороны сопроводит его во многие части армянской армии, при условии, что он извинится перед военнослужащими этих подразделений, от солдата, офицера до командира”, - говорится в заявлении МО РА.

Отметим, что в последнее время в СМИ активно муссируются слухи о возможности назначения Андраника Кочаряна главой МО РА.