Вторник, 17 Ноября 2020 19:52

АрмИнфо. 17 ноября заместитель министра обороны РА Габриэл Балаян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Метро, а также Тьерри Рибо, который через несколько недель вступит в должность главы делегации.

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи Габриел Балаян отметил, что армянская сторона придает большое значение привлечению российского миротворческого контингента и вовлеченность делегации МККК в процесс выноса тел военнослужащих, погибших в результате азербайджано-турецкой агрессии с 27 сентября, поиск пропавших без вести, выяснение судьбы военнопленных.

Армянская сторона представила делегации МККК специально разработанную карту с точным местонахождением тел погибших военнослужащих, а также пропавших без вести, которая будет ежедневно предоставляться делегации МККК для более оперативного поиска.

В ходе встречи особое внимание было уделено участию российских миротворцев и представителей МККК в южных, юго-восточных частях арцахско-азербайджанского фронта, поиску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц в ходе боевых действиях, а также выносу тел погибших.

В свою очередь, глава ереванского офиса МККК заверила, что МККК, как нейтральная и беспристрастная организация, продолжит свою гуманитарную посредническую миссию в реализации вышеупомянутого процесса.

Армянская сторона еще раз призвала Международный комитет Красного Креста через его делегацию в Баку и в пределах его юрисдикции провести более убедительные переговоры с властями Азербайджана об эвакуации погибших военнослужащих, выяснении судьбы пропавших без вести, военнопленных и других задержанных.

Пользуясь случаем, Г. Балаян поприветствовал господина Тьерри Рибо, пожелал ему успехов в его ответственной работе.