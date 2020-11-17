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АрмИнфо. 17 ноября заместитель министра обороны РА Габриэл Балаян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Метро, а также Тьерри Рибо, который через несколько недель вступит в должность главы делегации.
Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи Габриел Балаян отметил, что армянская сторона придает большое значение привлечению российского миротворческого контингента и вовлеченность делегации МККК в процесс выноса тел военнослужащих, погибших в результате азербайджано-турецкой агрессии с 27 сентября, поиск пропавших без вести, выяснение судьбы военнопленных.
Армянская сторона представила делегации МККК специально разработанную карту с точным местонахождением тел погибших военнослужащих, а также пропавших без вести, которая будет ежедневно предоставляться делегации МККК для более оперативного поиска.
В ходе встречи особое внимание было уделено участию российских миротворцев и представителей МККК в южных, юго-восточных частях арцахско-азербайджанского фронта, поиску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц в ходе боевых действиях, а также выносу тел погибших.
В свою очередь, глава ереванского офиса МККК заверила, что МККК, как нейтральная и беспристрастная организация, продолжит свою гуманитарную посредническую миссию в реализации вышеупомянутого процесса.
Армянская сторона еще раз призвала Международный комитет Красного Креста через его делегацию в Баку и в пределах его юрисдикции провести более убедительные переговоры с властями Азербайджана об эвакуации погибших военнослужащих, выяснении судьбы пропавших без вести, военнопленных и других задержанных.
Пользуясь случаем, Г. Балаян поприветствовал господина Тьерри Рибо, пожелал ему успехов в его ответственной работе.
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|Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
|Сотрудники МЧС России развернули лагерь в карабахском селе Иванян около Степанакерта
|Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
|ВЦИОМ: Как относятся россияне к конфликту в Нагорном Карабахе?
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|Правящая фракция не явилась на заседание Совета парламента, бойкотируя инициативы оппозиции
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|Арцрун Ованнисян обратился в полицию Армении в связи с угрозами в свой адрес
|В Кремле назвали главный итог перемирия в Нагорном Карабахе
|Секретарь Совбеза Армении принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются
|Шаварш Кочарян покинул пост замминистра иностранных дел Армении
|Алиев категоричен: Никакого статуса у Карабаха не будет
|<Просвещенная Армения> намерена созвать внеочередное заседание парламента с целью снятия режима военного положения в стране
|Лавров отказался комментировать заявление Пашиняна по части приоритетности международного признания Арцаха
|Парламентская оппозиция не намерена обсуждать ничего, кроме вопросов о капитуляции Арцаха и отставки правительства
|Глава МИД России отреагировал на желание Вашингтона и Парижа узнать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Эксперт: В сети выявлено 6,5 тыс. фейковых аккаунтов, с которых проводилась кампания по дезинформации о конфликте в Карабахе
|Петер Маурер: МККК нарастил объем оказываемой помощи лицам, пострадавшим в результате действий в зоне карабахского конфликта
|Лавров: МККК вполне способен сыграть более активную роль в устранении гумпоследствий в Нагорном Карабахе
|Лавров: МККК вполне способен сыграть более активную роль в устранении гумпоследствий в Нагорном Карабахе
|Депутат: Те лица или группы лиц, которые считают Шуши несчастным и бесцветным городом, сами такие
|Министр финансов Армении не намерен подавать в отставку
|Начальник Генштаба Армении: Нам пришлось выбирать между очень плохим и трагедией
|Оппозиция считает, что повестка дня парламента не отражает важные и волнующую страну вопросы
|Конгресс депутатов Испании одобрил предложение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и приостановке продажи оружия Азербайджану
|Лавров: Россия и МККК получили дополнительное поле для взаимодействия в Нагорном Карабахе
|Между фракциями <Мой шаг> и <Процветающая Армения> завязалась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку
|МККК: Стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших
|В Армении выявленo 984 новых случая заражения коронавирусом
|Правительство Армении намерено предоставить единовременную денежную помощь гражданам Арцаха, эвакуированным в Армению в результате военных действий
|Прогноз: В ближайшие годы Южный Кавказ будет находиться в эпицентре волны насилия
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|Микаел Мелкумян: Проигравший руководитель не может вести переговоров
|Макрон встретился с представителями армянской общины Франции
|В парламенте Армении должен быть обсужден всего один вопрос - отставка премьер-министра и отмена режима военного положения.
|Захарова о российских миротворцах Карабахе: Есть эмоции посильнее и слова поважнее
|Давид Тоноян встретился с семьями военнослужащих, пропавших без вести в ходе арцахской войны
|Минобороны Армении резко ответило Андранику Кочаряну: Содержание и тон ваших высказываний не к лицу высокопоставленному госчиновнику
|Майк Помпео: Действия Турции носят очень агрессивный характер
|Вашингтон и Париж хотят знать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Президент Армении выступил за отставку Пашиняна, за новые выборы в парламент и за создание правительства Национального согласия
|Президент Армении встретился с депутатами фракции "Мой шаг"
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