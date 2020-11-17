Вторник, 17 Ноября 2020 19:41

АрмИнфо. 17 ноября состоялась встреча президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна с директором департамента Спасательных формирований МЧС России генерал-лейтенанта Игоря Кутровского и директора Департамента международной деятельности МЧС России генерал-лейтенанта Владимира Соловьева. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Арцаха Араик Арутюнян.

<Выражая поддержку властей Арцаха осуществляемой российскими спасателями деятельности, я отметил, что ожидается большая работа по обеспечению нормальной и безопасной жизни гражданского населения после прекращения боевых действий. Я также выразил уверенность в том, что будут осуществляться эффективные совместные действия.