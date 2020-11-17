Вторник, 17 Ноября 2020 19:30

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 17 ноября провел встречу с министром труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах Микаэлом Вирабяном.

Согласно сообщению Минздрава РА, в ходе встречи обсужден ряд вопросов, связанных с организацией медицинского обслуживания в рамках государственного заказа для граждан, перемещенных из Арцаха в Армению. Арсен Торосян заверил, что арцахцы получат качественную надлежащую медицинскую помощь в Армении. В ближайшее время будут созданы механизмы усиления прав граждан, перемещенных из Арцаха в Армению, а также возможности пользоваться услугами поликлиник. При необходимости он послужит основой для организации стационарного лечения по ряду услуг.

Армянский министр подчеркнул, что дети Арцаха не должны оставаться в стороне от процесса иммунизации, отметив, что он уже поручил руководителю программы принять меры для решения этой проблемы. Также ведется работа по обеспечению бесперебойного снабжения бенефициаров лекарствами, предоставляемыми в рамках государственных программ.

Министры также обсудили ряд медицинских программ, способствующих переселению в Арцах.

Микаел Вирабян поблагодарил правительство Армении, в частности Арсена Торосяна, за постоянную поддержку народа Арцаха, особенно за принятие необходимых решений в организации медицинской помощи в эти тяжелые дни.