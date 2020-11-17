Вторник, 17 Ноября 2020 18:53

АрмИнфо. Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в декларации саммита объединения, прошедшего во вторник.

"Мы приветствуем достигнутое главами Азербайджана и Армении соглашение о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в декларации.

"Поддерживаем дальнейшие политико-дипломатические усилия для установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в документе.