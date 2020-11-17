Вторник, 17 Ноября 2020 18:52

АрмИнфо. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, насколько хорошо россияне информированы о событиях, произошедших в Нагорном Карабахе, как они воспринимают их и какие дают прогнозы о будущем региона.

Как отмечается на сайте организации wciom.ru, в той или иной степени следят за событиями в Нагорном Карабахе 72% россиян, причем 19% сообщили, что внимательно следят за происходящим (чаще старшее поколение 60+ лет - 39%). Совсем не интересуются событиями в регионе

26% респондентов, чаще молодые люди 18-24 и 25-34 лет (44% и 51% соответственно). Сейчас в Нагорном Карабахе происходят следующие события (по мнению тех, кто следит за ситуацией): подписано мирное соглашение, военные действия окончены, наступило перемирие - 32%, Россия ввела миротворческие войска - 28%, в целом происходит конфликт, военные действия между Арменией и Азербайджаном с целью деления территории - 26%. Новость о заключении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе абсолютное большинство россиян восприняли положительно - 81%, чаще представители 45-59-летних (88%) и старше 60 лет (94%). О безразличном отношении сообщили 15% россиян, в два раза чаще такие ответы давали 25-34-летние респонденты. Выгоды от заключения мирного соглашения получили обе страны, считает 41% россиян. Каждый пятый склоняется к мысли, что больше выгоды получит скорее Азербайджан (20%), чаще так считают мужчины (25%) и жители столиц (30%). Россия сыграла основную роль в урегулировании конфликта и заключении мирного соглашения по Нагорному Карабаху, полагают 64% россиян, чаще респонденты в возрасте 60 лет и старше (84%) и 45-59 лет (77%). Второстепенной роль России считают 16% опрошенных, чаще молодежь: 35% 18-24-летних, 28% 25-34- летних. В дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться мирно, войны больше не будет - так считают 39% россиян, чаще самые старшие (60 лет+) - 46%. Треть опрошенных предполагают, что война возобновится, но не скоро (31%), а 12% прогнозируют возобновление военных действий в ближайшее время.