Вторник, 17 Ноября 2020 17:59

АрмИнфо. Депутат от фракции <Мой шаг> Эрикназ Тигранян заявила, что фракция не отказывается от ответственности, которая возлагается на нее в результате подписания соглашения о прекращении огня в Арцахе.

По ее словам, сейчас руководство страны прилагает усилия для того, чтобы обеспечить <живым гражданам> Арцаха возможность достойно существовать.

<Руководство страны предоставит арцахцам, переехавшим в Армению и не имеющим в республике домов, финансовую поддержку. Каждому члену семьи, в том числе несовершеннолетним детям была предоставлена помощь в размере 68.000 драмов. Хочу сообщить жителям Арцаха, что данная программа будет задействована с 23 ноября и арцахцы могут обратиться в Министерство труда и социальных вопросов и получить необходимую поддержку>, - заявила Тигранян.