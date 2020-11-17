Вторник, 17 Ноября 2020 17:53

АрмИнфо. Во время совместной работы омбудсменов Армении и Арцаха по сбору фактов в Нагорном Карабахе были зафиксированы дополнительные свидетельства о военных

преступлениях, совершенных со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

Согласно сообщению, получены также фактические доказательства о грубом попирании азербайджанским ВС основополагающих прав и свобод (прав на жизнь, здоровье, собственность и др.) гражданского населения Арцаха - этнических армян.

В работах по сбору фактов также приняла участие баронесса Соединенного Королевства Кэролайн Кокс.

В Арцахе Кэролайн Кокс сопровождали международные журналисты и эксперты. Подробности в видео.

https://www.youtube.com/watch?v=qCC7FSIeb6o.