Вторник, 17 Ноября 2020 17:50

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян 17 ноября созвал расширенное рабочее совещание, на котором были обсуждены механизмы государственной поддержки населения для преодоления социальных проблем в послевоенный период.

На своей странице в социальной сети Facebook, он, в частности, отметил, что в наступающем году все коммунальные услуги (природный газ, электричество, вода и т. д.) будут бесплатными для населения. Кроме того, малообеспеченным семьям, чей минимальный доход на душу населения менее 60 тысяч драмов, будет оказана соответствующая материальная помощь. Все бездомные получат единовременную государственную поддержку в размере 300 тысяч драмов. В ближайшие дни начнется реконструкция домов, поврежденных войной. "Я также поручил в короткие сроки решить все инфраструктурные проблемы", - написал Араик Арутюнян.