Вторник, 17 Ноября 2020 17:49

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Ивета Тоноян сообщила, что из-за отсутствия кворума на заседании Совета парламента внеочередного заседания по вопросу отмены военного положения не будет.

Она рассказала, что депутаты от правящей не явились на заседание Совета. Из-за отсутствия кворума назначить внеочередное заседание парламента не удалось.

Она обратилась к коллегам с призывом проявить волю и явиться на заседание Совета парламента в 18:00>, - заметила Тоноян.