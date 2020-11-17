Вторник, 17 Ноября 2020 17:46

АрмИнфо. Никол Пашинян должен подать в отставку. Об этом говорится в заявлении первого премьер-министра независимой Армении, экс- министра обороны страны Вазгена Манукяна.

Манукян, в частности, призвал население не поддаваться более обману и не быть падкими на <сладкие> речи. Не поддаваться манипуляциям, искусно искусно пускают в ход враждебные иностранные силы, <оккупировавшие нашу страну>.

Он отметил, что основы капитуляции 10 ноября были заложены еще в 2018 году, когда иностранные силы через представителей заграничных служб, используя определенные способности Никола Пашиняна, соблазнили наш народ заявив, что вернут им все награбленное за это время;

По его убеждению, иностранные державы, фактически, завоевали Армению, не объявив ей войны. Теперь эти силы не намерены отдавать власть, так как еще не довели начатое до конца, тем более что присутствие и влияние России в регионе значительно увеличились. Манукян подчеркнул, что согласно подписанному 10 ноября, у нас теоретически есть 5 лет, чтобы встать на ноги и окрепнуть.

<Никол Пашинян должен уйти в отставку. Сегодня нам нужно жесткое, знающее толк в военном деле правительство с политикой, основанной на идеях национальной свободы, которое объединит народ, восстановит отношения с нашими союзниками, особенно с Россией, и сможет решить проблемы, стоящие перед нашим народом, народом>, - заключил Манукян.