Вторник, 17 Ноября 2020 17:44

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил выработать коллективные подходы к взаимодействию в ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности, передает ТАСС. "Предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности", - сказал Патрушев на заседании в режиме видеоконференции Комитета секретарей совбезов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Одним из острых вызовов является продолжающаяся пандемия COVID-19. Стремительное распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни практически во всем мире, проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы", - констатировал секретарь Совбеза. При этом он уверен, что государства ОДКБ "достойно проходят этот трудный период".

По мнению Патрушева, "для преодоления последствий пандемии важно обмениваться актуальной информацией, оказывать необходимое содействие друг другу, в том числе путем поставки тестов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, разработки и испытания вакцин, а также проведения консультаций по оказанию врачебной помощи гражданам наших государств".

Секретарь СБ сообщил, что на нынешнее заседание "вынесены актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности" странам ОДКБ, по которым будут намечены меры нейтрализации. "Более десяти документов по результатам заседания предложим к рассмотрению главами наших государств в ходе ближайшей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в том числе два среднесрочных документа: Антинаркотическую стратегию государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы, План развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы", - отметил Патрушев. Он также считает важным вопрос принятия Заявления секретарей советов безопасности ОДКБ об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии.