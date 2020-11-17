Вторник, 17 Ноября 2020 17:43

АрмИнфо. Уже бывший представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян обратился в полицию Армении в связи с многочисленными угрозами в свой адрес. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ованнисян.

"С 9-го числа получаю разного рода угрозы, но не обращал внимания. Даже не угрозы расправы не реагирую. Отказался предоставить полиции данные об этих людях. Вчера ночью двое напали на меня, к счастью, мне удалось защитить себя. Я никого не боюсь и никого не считаю врагом. Но поскольку и сегодня продолжают звучать призывы и угрозы расправы, поскольку меня преследуют, я вынужден обратиться в полицию", - написал Ованнисян.