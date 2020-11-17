Вторник, 17 Ноября 2020 16:59

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил первые итоги перемирия в Нагорном Карабахе.

"Нужно обращаться к военным экспертам, прежде всего, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат, это главный итог, люди не гибнут, это самое ценное, что может быть", - пояснил Песков.

В Кремле также не стали комментировать заявление Госдепа США о том, что Вашингтон и Париж ждут подробностей о роли Турции вокруг конфликта в регионе, добавив, что "если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе нуждаются в разъяснениях, то нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены". Песков также заметил, что по линии дипломатических ведомств стран по ситуации в Карабахе "осуществляются регулярные контакты".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также переадресовал вопрос о том, получат ли российские военные, которые были направлены в Карабах, статус участников боевых действий и положены ли им дополнительные выплаты, в Минобороны. "Не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел никаких документов, которые это регулировали бы", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что уточнять это нужно в министерстве обороны. "Это не вопрос администрации президента", - заключил он.

Напомним, 9 ноября Азербайджан и Армения при содействии РФ приняли совместное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для контроля за соблюдением мира в зону конфликта были направлены российские миротворцы в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. В зоне конфликта они будут обеспечивать безопасность в течение пяти лет.