Вторник, 17 Ноября 2020 16:48

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сегодня в онлайн режиме принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. Об этом Григорян сообщил на своей странице в Facebook.

"В ходе заседания в рамках обсуждения вопроса "О вызовах и угрозах коллективной безопасности, мерах по противодействию им" я выступил с речью. В своем выступлении представил ситуацию в Нагорном Карабахе в результате войны, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября, указав на негативное воздействие Турции на региональную безопасность. Отметил также важную роль Российской Федерации в деле установления мира", - отметил Григорян.