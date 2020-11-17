Вторник, 17 Ноября 2020 16:46

АрмИнфо. Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создает условия для урегулирования конфликта на справедливой основе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступлении на саммите БРИКС.

"Важно, что упомянутые договоренности [зафиксированные в трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении] соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется", - сказал российский лидер.

Таким образом, по словам Путина, "созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе в интересах как азербайджанского, так и армянского народов".

Путин напомнил, что российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными ей государствами и побудить их найти компромисс. "В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер- министром Армении", - отметил он, передает ТАСС.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.