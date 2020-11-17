Вторник, 17 Ноября 2020 15:17

АрмИнфо. Партия <Просвещенная Армения> намерена созвать внеочередное заседание Национального Собрания по вопросу снятия режима военного положения в стране. Об этом заявил глава ПА Эдмон Марукян.

Марукян сообщил, что внеочередное заседание НС РА должно состояться сегодня в 18:30. <В связи с войной в Арцахе в стране объявлено военное положение. Мобилизация окончена. Пожалуйста, явитесь в парламент и проголосуйте за отмену военного положения>, - призвал коллег депутат.

Марукян поинтересовался у вице-спикера Лены Назарян, явятся ли на заседание представители правящей фракции <Мой шаг>, на что Назарян заявила, что фракция сообщит об этом позже.