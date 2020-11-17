Вторник, 17 Ноября 2020 15:15

АрмИнфо. Парламентская оппозиция не намерена обсуждать ничего, кроме как вопросы капитуляции Арцаха и отставки правительства. Об этом было заявлено на заседании НС РА при попытке начала рассмотрения текущих вопросов, представленных в повестке дня.

Депутат от ППА Наира Зограбян заявила, что все происходящее - просто позор. "За все это время я видела боль в глазах премьер-министра только один раз, когда он заявил, что у него украли духи и коньяк. Вы хотя бы понимаете что происходит? Были сданы Агдам, Кубатлы, Джабраил, Зангелан, Гадрут, Шуши. Жители Карвачара вынуждены эммигрировать в Армению, пока вы обсуждаете свою повестку, люди пешком идут из Арцаха в Армению. Люди вынуждены обращаться ко мне, спрашивают, может ли Красный крест обеспечить безопасность армянских кладбищ.

Тысячи людей были лишены родины. Вчера пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян заметила, что ни на одном этапе мирного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши. После чего премьер-министр заявил, что должен его уволить. Хватит! Я верну Пашиняну духи и коньяк, но он должен уйти в отставку. Оппозиция не будет обсуждать другую повестку, кроме отставки премьер-министра", - подчеркнула Зограбян.

Секретарь партии ППА Арман Абовян заметил, что когда народ громил здания парламента и правительства депутаты от ППА защищали эти здания, в то время как активисты правящей партии даже там не появились. "Поймите, вы не в состоянии вести переговоры даже. Мы не хотим власти, но сдавать Карабах нельзя. Заявления вашего премьер-министра о Шуши недопустимы.

45 дней подряд вы говорили, что будите пить чай в Баку, в то время как мы терпели поражения. Ненависть в стране зашкаливает, вы не понимаете, что ситуация изменилась. Сейчас все зависит от вас. Уходите", - отметил Абовян.

Затем вновь завязалась словесная перепалка и депутаты чуть было не вступили в рукопашный бой, но постпенно страсти успокоились.