Вторник, 17 Ноября 2020 14:54

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на сообщение Госдепа США о желание Вашингтона и Парижа узнать больше о роли Турции в карабахском вопросе.

Так, 17 ноября в Москве на совместной пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером

Маурером глава МИД России Сергей Лавров отвечая на соответствующий вопрос, с недоумением сказал: "Как там было у поэта, а из зала, а из зала мне кричат давай подробности. Мне странно было это слушать".

Российский министр подчеркнул, что последние дней десять тема Карабаха дважды обсуждалась президентами РФ и Франции по телефону, он

сам около часу говорил на эту тему с французским коллегой Жан-Ифом Ле Дрианом. Он добавил, что американские коллеги на уровне заместителя госсекретаря США также были подробно проинформированы, учитывая, что Майк Помпео (Госсекретарь -ред.) на 10-12 дней уехал в зарубежное турне.

"Ну, и безусловно, с самого начала усилий, которая Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями от США и Франции", - сказал он, напомнив, что они были и в Москве 10 октября, когда проходили переговоры с участием глав МИД Армении и Азербайджана.

В этой связи Лавров констатировал, что буквально через неделею после этой российской инициативы президент Франции Эмманюэль Макрон ни с кем не обсудив подробности выступил со своей инициативой, которую РФ поддержала, не пытаясь в нем усматривать некую самостоятельность, которая может нанести какой-то ущерб интересам России, а еще через неделю состоялась встреча в Вашингтоне. "И здесь же опять не было никаких обид ни с чьей стороны. Там, также как и в Москве были сопредседатели МГ ОБСЕ. Поэтому, если честно, считаю, что подобного рода заявления, они либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо же являются результатом недоразумения", - подытожил глава МИД России.

Сегодня высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, выступил с заявлением, в котором отметил, что власти США и Франции признают, что действия России способствовали установлению мира в Нагорном Карабахе, который сохраняется уже неделю.

Он отметил, что стороны много говорили о Нагорном Карабахе и заявили о приверженности Вашингтона и Парижа своим ролям в качестве сопредседателей в рамках Минской группы ОБСЕ. "Однако, все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции", - пояснили в Госдепе.