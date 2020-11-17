Вторник, 17 Ноября 2020 14:33

АрмИнфо. В течение последней пары недель МККК нарастил объем оказываемой помощи лицам, пострадавшим в результате действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, особенно вынужденным перселенцам.

Об этом 17 ноября в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, напомнив, что МККК присутствует в регионе последние 28 лет и выразив надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие со всеми сторонами, в том числе и РФ.

"Мы продолжим эту работу. Также важно продолжить деятельность по поиску и обмену телами. Необходимо наращивать возможности для дальнейшей работы в регионе и в этом вопросе мы рассчитываем на помощь России и ее вооруженных сил, которые надеюсь, помогут обеспечить безопасность для работы на местах", - сказал Маурер.

Вместе с тем он подчеркнул, что взаимодействие России и МККК в Нагорном Карабахе характеризуется очень глубоким пониманием характера гуманитарной помощи, которую нужно организовать.

В свою очередь Лавров добавил, что МККК в отличие от российской стороны очень давно работает в регионе. "Для нас это новый опыт, и в этом смысле те знания, которые накопили наши друзья из МККК бесценны. В этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы обмениваться оценками ситуации, слушать советы. И мы почувствовали взаимность на стороне МККК.

Хотел бы отметить, что помимо миротворческого контингента, который в любом случае должен заниматься и будем заниматься решением гуманитарных проблем, содействием людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, особенно тем кто выехал из Нагорного Карабаха и теперь возвращается, является конечно, же гуманитарная часть мандата наших миротворцев, которая имеет очень важное значение наряду с вопросами обеспечения безопасности гражданского населения", - сказал Лавров, в этом контексте напомнив, что указом президент РФ также создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, который будет заинтересован в прямых тесных контактах с МККК. Министр еще раз указал на необходимость широкого международного присутствия в Нагорном Карабахе.