Вторник, 17 Ноября 2020 14:19

АрмИнфо. Сейчас, благодаря предпринятым усилиям, включая развертывание российского миротворческого контингента, процесс вокруг нагорно-карабахской проблематики вышел на новый этап в соответствии с договоренностями от 9 ноября между президентами РФ и Азербайджана и премьер- министром Армении. Об этом 17 ноября в Москве на совместной пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я думаю, что прекращение боевых действий на основе этих договоренностей, конечно же, открываются дополнительные возможности для работы МККК, который присутствует и в Армении, и в Азербайджане, включая непосредственно Нагорный Карабах. Г-н Маурер и его коллеги будут подробнее говорить о соответствующих аспектах своей работы в этом регионе в ходе своих встреч в Минобороны РФ и МЧС. Мы считаем, что МККК вполне способен сыграть важную и всё более активную роль в устранении гуманитарных последствий того, что произошло в Нагорном Карабахе", - сказал он.

При этом российский министр добавил, что в Москве знают о том, как МККК работает со сторонам в вопросе оказания содействия в обмене телами погибших военнослужащих, обмена пленными и удерживаемыми лицами.

По словам Лаврова, это все важно с точки зрения восстановления нормальных отношений между людьми различных этнических, конфессиональных убеждений.

Вместе с тем он подчеркнул, что в России рассчитывают, что подключатся и другие международные гуманитарные организации, прежде всего структуры ООН.

"Я имею ввиду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов. И конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят задачи сохранения культурного наследия и здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО. В любом случае, МККК давно присутствует в регионе и его опыт был бы полезен для тех организаций, которые пока еще там не развернули свою работу. Мы исходим из того, что в интересах всех тех, кто проживает в Нагорном Карабахе и вокруг него, в интересах Армении и Азербайджана иметь там активное и широкое международное присутствие", - сказал глава российского МИД.