Вторник, 17 Ноября 2020 13:51

АрмИнфо.Те лица или группы лиц, которые считают Шуши несчастным и бесцветным городом, сами такие. Об этом 17 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат от фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян.

Накануне, выступая в Национальном Собрании РА, премьер-министр РА Никол Пашинян сказал, что Шуши был несчастным, бесцветным городом. "Нам был нужен Шуши? А если был нужен - почему он был в таком состоянии? Мне сейчас говорят - а почему инаугурация президента Арцаха была проведена в Шуши? Представляете, в течение 30 лет вся армянская политическая элита считала, что Шуши - это город в Нагорном Карабахе, и президент Арцаха не имеет права там проводить мероприятия. Вот где был сдан Шуши. Какие инвестиции там осуществлялись? За последние несколько лет отдельные преданные благотворители делали инвестиции - это и было. А другое что-нибудь было?>, - заявил он.

Как отметил Артем Царукян, это сами власти Армении являются несчастными и бесцветными. По его словам, война была проиграна как

на поле боя, так и на дипломатическом поприще. Не проиграл лишь армянский солдат. Проиграл войну премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, но не солдат. "Армянский солдат не виноват в том, что полностью отсутствовала система противовоздушной обороны, солдат не виноват, если его министр обороны не считает приоритетным направлением развитие системы БПЛА, считая, что их можно сбить гранатометом", - отметил депутат. Он подчеркнул, что о намерениях Азербайджана стало известно после событий 2016 года, затем после июльских событий на границе, совместных азербайджано- турецких учений, но ничего не предпринималось. "Что делать солдату с автоматом в руках, если на него обрушиваются ракеты и беспилотные летательные аппараты", - подчеркнул Артем Царукян, призвав отправить в отставку действующую власть, которая сдала врагу 9 тысяч квадратных километров территории.