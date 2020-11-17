Вторник, 17 Ноября 2020 13:50

АрмИнфо. Как начальник Генерального штаба Вооруженных Сил и непосредственный командующий, я несу ответственность за все успехи и неудачи ВС, говорится в заявлении начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна.

В распространенном заявлении он отмечает, что армянские Вооруженные силы с первых дней с честью приняли, развязанную Азербайджаном, а также его союзником Турцией при вовлечении террористов-наемников войну, и с первых секунд сделали все возможное и невозможное.

Гаспарян подчеркнул, что армянский солдат сражался самоотверженно, бился насмерть. "Некоторые деятели обвиняют руководство Вооруженных сил в том, что оно представляло главе государства нереалистичный анализ возможного характера действий противника и возможностей его ВС. Это неправда. Я был назначен начальником ГШ 8 июня текущего года, и уже 12 июня премьер-министру, а через несколько дней и Совбезу представил военно-политическую ситуацию в регионе и также возможности наших ВС", - отмечается в заявлении начальника ГШ РА.

При этом Гаспарян добавил, что на основе вышеуказанного анализа, он предложил шаги по повышению степени военной безопасности страны.

"1. Впредь, нашим противником является не только Азербайджан, но и Турция. Следовательно, Армения не может эффективно противостоять объединенному военному потенциалу этих государств; необходимо направить весь политический и дипломатический потенциал, чтобы избежать или хотя бы отложить войну. Параллельно заняться комплексным обеспечением боевых действий, приобретая вооружение и военную технику.

2. Предложение было принято Советом Безопасности и премьер-министром, но был задан вопрос: <А если мы не сможем избежать войны, то что делать?> Я ответил, что в навязанной нам войне мы должны постараться как можно в короткие сроки нанести противнику большие потери и заставить его воздержаться от дальнейших действий. Я отметил, что необходимость избегать затяжной войны, учитывая наши ресурсы. Были обсуждены и одобрены многочисленные предложения, реализация которых должна была существенно повысить наш боевой потенциал, в том числе посредством ополченцев.

3. Именно тогда был озвучен вопрос формирования ополчения

численностью в 100 тыс.", - сказал Гаспарян.

При этом он констатировал, что войны избежать не удалось, и 27

сентября противник, с во много раз превышающей силой перешел к

широкомасштабному наступлению по всей лини фронта в Арцахе.

По заверению начальника ГШ РА, силы Армии обороны Арцаха успешно отражали все атаки противника, нанося серьезные потери, уничтожая в большом количестве и живую силу и технику.

"К сожалению, наши войска также несли большие потери. На четвертый день войны, во время заседания Совбеза, я представил наши потери, а также оценки ВС по ситуации, отметив, что через два-три дня необходимо принять меры по прекращению войны, иначе наши ресурсы в короткие сроки будут исчерпаны и в каждый последующий день у нас будут более невыгодные условия для переговорного процесса. Подобные оценки я делал много раз в ходе круглосуточной работы с премьер-министром, а также на заседаниях Совбеза.

Все попытки остановить войну на определенном этапе и предложения были отклонены Турцией и Азербайджаном, и мы были вынуждены продолжать боевые действия, пытаясь нанести противнику большие потери и заставить их сесть за стол переговоров.

Договор с очень сложными условиями для всех нас был принят в результате всесторонней оценки ситуации. Пришлось выбирать между очень плохим и трагедией. Мы предпочли очень плохое. Этот день был худшим днем в моей жизни, личной трагедией для меня ...но, нужно быстро восстановиться и продолжить борьбу. Нужно объединиться, а осознание того, что благодаря этому решению удалось сохранить большую часть Арцаха, и основной военный потенциал Армии обороны свидетельствует о том, что мы не имеем права унывать", - отметил Гаспарян, добавив, что склоняет голову перед памятью всех павших и их родными.

По словам главы ГШ, Армении была навязана очень жестокая война, и в неравной борьбе армянский солдат и офицер продемонстрировали решимость бороться до конца и самые высокие моральные качества.

Он еще раз подчеркнул, что это была настоящая героическая битва за существование, и армянский народ может гордиться своим солдатом, офицером и генералом.

"Мы, товарищи по оружию, должны и дальше защищать нашу Родину, провести серьезный анализ и сделать выводы, перестроить армянскую армию, повысить ее боеспособность. Мы не должны отчаиваться. Благодарю вас за самоотверженное служение. Давайте неуклонно выполнять поставленные перед нами задачи с высокой сознательностью и ответственностью, со своим единством и нерушимостью будем достойны самоотверженности наших соратников и священных мучеников", - подытожил Гаспарян.