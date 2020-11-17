Вторник, 17 Ноября 2020 13:17

АрмИнфо. Сегодня мы должны обсудить более важный вопрос, чем те, которые включены в повестку заседания НС. Об этом с трибуны парламента заявила депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

В этом плане депутат призвала правящий блок "Мой шаг" присоединиться к инициативе оппозиции и провести внеочередное заседание, в ходе которого будут обсужден актуальные вопросы капитуляции Арцаха и отставки премьер-министра Армении. По словам депутата, этот вопрос можно решить исключительно правовым путем.

В свою очередь депутат от фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян заметил, что правительство, которое подписало капитуляцию, не может вести народ к победе. "Все эти дни мы слышим слова оправдания, а не ясно что мы будем делать дальше, так как война не закончилась. Страну надо усиливать, необходимо чтобы руководство признало свое поражение, а не перекладывало свои ошибки на граждан.

Другой депутат от ППА Шаке Исаян заметила, что оппозиция не раз спрашивала премьер- министра, о чем идут переговоры. "На все наши вопросы глава правительство лишь усмехался и говорил: <о чем надо, о том и ведутся>. После капитуляции правящие силы заявили, что виноваты все - граждане, оппозиция, военнослужащие, но только не руководство страны. И правящая фракция делает вид, что ничего не произошло, она считает, что важно обсуждать бюджет, но это не та повестка, которая всех интересует. Нас не интересует власть, мы лишь хотим избежать этой позорной капитуляции", - подчеркнула депутат.

Депутат от фракции "Мой шаг" Арпине Давоян, в свою очередь, заявила, что чсе что хочет оппозиция - это отставка правительства, но этого не будет.