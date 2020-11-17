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АрмИнфо. Сегодня мы должны обсудить более важный вопрос, чем те, которые включены в повестку заседания НС. Об этом с трибуны парламента заявила депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.
В этом плане депутат призвала правящий блок "Мой шаг" присоединиться к инициативе оппозиции и провести внеочередное заседание, в ходе которого будут обсужден актуальные вопросы капитуляции Арцаха и отставки премьер-министра Армении. По словам депутата, этот вопрос можно решить исключительно правовым путем.
В свою очередь депутат от фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян заметил, что правительство, которое подписало капитуляцию, не может вести народ к победе. "Все эти дни мы слышим слова оправдания, а не ясно что мы будем делать дальше, так как война не закончилась. Страну надо усиливать, необходимо чтобы руководство признало свое поражение, а не перекладывало свои ошибки на граждан.
Другой депутат от ППА Шаке Исаян заметила, что оппозиция не раз спрашивала премьер- министра, о чем идут переговоры. "На все наши вопросы глава правительство лишь усмехался и говорил: <о чем надо, о том и ведутся>. После капитуляции правящие силы заявили, что виноваты все - граждане, оппозиция, военнослужащие, но только не руководство страны. И правящая фракция делает вид, что ничего не произошло, она считает, что важно обсуждать бюджет, но это не та повестка, которая всех интересует. Нас не интересует власть, мы лишь хотим избежать этой позорной капитуляции", - подчеркнула депутат.
Депутат от фракции "Мой шаг" Арпине Давоян, в свою очередь, заявила, что чсе что хочет оппозиция - это отставка правительства, но этого не будет.
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|Политолог: Алиев кинул Эрдогана, а Путин кинул всех
|Микаел Мелкумян: Проигравший руководитель не может вести переговоров
|Макрон встретился с представителями армянской общины Франции
|В парламенте Армении должен быть обсужден всего один вопрос - отставка премьер-министра и отмена режима военного положения.
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|Давид Тоноян встретился с семьями военнослужащих, пропавших без вести в ходе арцахской войны
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|Майк Помпео: Действия Турции носят очень агрессивный характер
|Вашингтон и Париж хотят знать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Президент Армении выступил за отставку Пашиняна, за новые выборы в парламент и за создание правительства Национального согласия
|Президент Армении встретился с депутатами фракции "Мой шаг"
|Арутюнян: С 17 ноября трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме
|Следующий митинг оппозиции пройдет 18 ноября в 17:00 часов на площади Свободы
|Ванецян назвал политическим заказом возбужденное в его отношении уголовное дело
|Посол по особым поручениям МИД Армении Карен Мирзоян подал прошение об отставке
|Пашинян обсудил с Мишустиным повестку армяно-российского сотрудничества
|В Минобороны Армении уличили Андраника Кочаряна в некомпетентности
|Оппозиция представила дорожную карту выхода из сложившейся ситуации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении встретился с группой жителей Гадрута
|Андраник Кочарян: Для выхода из сложившейся ситуации необходимо найти политическое решение
|Герой Арцаха обвиняет в капитуляции военно-политическое руководство Армении и Арцаха
|Первый Омбудсмен: Сегодня, лицо занимающее пост премьерa Армении, должно быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с УК РА
|Российские спасатели прибыли в Степанакерт
|На площади Свободы стартовал митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна
|Никол Пашинян заявил о необходимости реформ в армии
|Миротворческий взвод приступил к размещению 2 наблюдательных постов в Дадиванке
|Пашинян: Руководство Армении ведет переговоры о проблеме террористов в Арцахе с Россией и Францией
|Вице-премьер Армении отказался комментировать внутриполитическую ситуацию в стране и в правящей фракции <Мой шаг>
|Премьер: Если бы у нас была бы хоть малейшая возможность сохранить Шуши, мы бы сохранили
|Никол Пашинян: Люди, говорившие <ни пяди земли врагу>, даже не пытались благоустроить Арцах
|Путин и Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|МО РФ: Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения
|Гагика Царукяна хотят лишить депутатского мандата
|Премьер-министр: Разговоры о том, что в случае моей отставки война бы прекратилась, всего лишь миф
|Туркменистан активизирует сотрудничество с Европейским Союзом
|Политсовет 17 политических партий Армении выступили за отмену в стране режима военного положения
|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
|Прокуратура Армении призвала воздержаться от попыток вовлечения правоохранительной системы в политические процессы
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