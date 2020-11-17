Вторник, 17 Ноября 2020 12:39

АрмИнфо. К сожалению, конфликтных зон в мире не становится меньше. Об этом в Москве открывая переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сейчас получили дополнительное поле для взаимодействия уже в Нагорном Карабахе. Неделю назад было подписано трехстороннее соглашение между президентами РФ и Азербайджана и премьер-министром Армении, там развертывается российский миротворческий контингент. И мы знаем как активно и давно Международный комитет Красного Креста работает в этом регионе. Мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, которое уже активно развивается", - подчеркнул Лавров, добавив, что у РФ и МККК много традиционных регионов, где идет взаимодействие.

Ранее стало известно, что при посредничестве МККК стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших