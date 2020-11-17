Вторник, 17 Ноября 2020 12:12

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении вновь накалились страсти, сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Все началось с выступления вице-спикера Лены Назарян, зотметившей, что сейчас в стране сложилась очень сложная ситуация и не следует накалять ее еще больше.

"Да, мы, как представители власти, несем отвественность за все происходящее.

Мы все виноваты в нашей неудаче. И поэтому будут осуществлены изменения. Но именно сложившаяся ситуация заставила премьера подписать соглашение, которое спасло жизни тысяч солдат, оно дало нам сохранить Степанакерт.

Сейчас необходимо сохранить стабильность в стране. Кто будет проводить досрочные выборы? Когда люди в трауре,когда погибло столько людей. В тот день, когда толпа ворвалась в правительство и разгромила там все, среди них был и представитель партии <Процветающая Армения> Давид Манукян", - заметила Назарян.

Это заявление вызвало гнев депутатов от ППА, заоравших, что все это подлая ложь. Страсти накалились и глава фракии <Мой шаг> Лилит Макунц попросила перерыв, чтобы разрядить обстановку.