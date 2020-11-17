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АрмИнфо. Стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших. Об этом сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер добавив, что организация продолжит прилагать усилия в этом направлении.
По словам Маурера, приоритетами деятельности МККК в Нагорном Карабахе являются помощь перемещенному населению, извлечение тел погибших, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.
<Что касается извлечения тел погибших, то я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, (стороны) уже обменялись 200 телами. Мы продолжим прилагать усилия>, - сказал президент МККК РИА Новости.
Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.
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|Вашингтон и Париж хотят знать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Президент Армении выступил за отставку Пашиняна, за новые выборы в парламент и за создание правительства Национального согласия
|Президент Армении встретился с депутатами фракции "Мой шаг"
|Арутюнян: С 17 ноября трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме
|Следующий митинг оппозиции пройдет 18 ноября в 17:00 часов на площади Свободы
|Ванецян назвал политическим заказом возбужденное в его отношении уголовное дело
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|Президент Армении встретился с группой жителей Гадрута
|Андраник Кочарян: Для выхода из сложившейся ситуации необходимо найти политическое решение
|Герой Арцаха обвиняет в капитуляции военно-политическое руководство Армении и Арцаха
|Первый Омбудсмен: Сегодня, лицо занимающее пост премьерa Армении, должно быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с УК РА
|Российские спасатели прибыли в Степанакерт
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|Никол Пашинян заявил о необходимости реформ в армии
|Миротворческий взвод приступил к размещению 2 наблюдательных постов в Дадиванке
|Пашинян: Руководство Армении ведет переговоры о проблеме террористов в Арцахе с Россией и Францией
|Вице-премьер Армении отказался комментировать внутриполитическую ситуацию в стране и в правящей фракции <Мой шаг>
|Премьер: Если бы у нас была бы хоть малейшая возможность сохранить Шуши, мы бы сохранили
|Никол Пашинян: Люди, говорившие <ни пяди земли врагу>, даже не пытались благоустроить Арцах
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|Гагика Царукяна хотят лишить депутатского мандата
|Премьер-министр: Разговоры о том, что в случае моей отставки война бы прекратилась, всего лишь миф
|Туркменистан активизирует сотрудничество с Европейским Союзом
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|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
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