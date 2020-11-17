Вторник, 17 Ноября 2020 12:11

АрмИнфо. Стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших. Об этом сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер добавив, что организация продолжит прилагать усилия в этом направлении.

По словам Маурера, приоритетами деятельности МККК в Нагорном Карабахе являются помощь перемещенному населению, извлечение тел погибших, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.

<Что касается извлечения тел погибших, то я рад сообщить, что с присутствием российских миротворцев и МККК стороны начали извлекать тела и обменивать их. По моей последней информации, (стороны) уже обменялись 200 телами. Мы продолжим прилагать усилия>, - сказал президент МККК РИА Новости.

Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.