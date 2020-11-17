Вторник, 17 Ноября 2020 11:38

АрмИнфо.Правительство Армении предоставит единовременную денежную помощь гражданам Арцаха, эвакуированным в результате военных действий в Республику Армению, но имеющим прописку в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Единовременная помощь будет соразмерна минимальной заработной плате, и составит 68 тыс. драмов. Детям также будет предоставлена помощь, если один из родителей является бенефициаром этой программы.

В случае, если гражданин, имеющий прописку в Арцахе, получает пенсию или пособие по старости, инвалидности, потере кормильца в Республике

Армения или в Арцахе, то единовременная денежная помощь составит разницу минимальной зарплаты и полученной гражданином в октябре 2020 года пенсии или пособия.

Если гражданин не имеет недвижимого имущества на правах собственности (в том числе долевой) в Республике Армения ему будет предоставлено дополнительное содействие в размере 15 тыс. драмов

За помощью могут обратиться все граждане Арцаха, за исключением тех случаев, когда гражданин в октябре получил зарплату из государственного или общинного бюджета Арцаха.

Бенефициарами не может стать и тот гражданин, который в период с 1 января по 30 сентября 2020 года получал зарплату или приравненный к ней иной доход в Республике Армения или был зарегистрирован здесь в качестве индивидуального предпринимателя. В список бенефициаров не входят также мужчины возрастом от 18 (исполнилось до 7 сентября 2020 года) до 58 лет (исполнилось после 10 ноября 2020 года), за исключением лиц, имеющих инвалидность 1 и 2 группы.

Денежные средства будут предоставлены наличными через подразделения национального оператора почтовой связи - ЗАО "Айпост".

Для получения содействия электронные заявки будут приниматься с 23 ноября, порядок оформления которых правительство представит в ближайшее время.

Содействие будет оказано и в том случае, когда гражданин уже вернулся в Арцах. "Программы содействия будут продолжены в Арцахе", - говорится в источнике.