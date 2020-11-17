Вторник, 17 Ноября 2020 11:37

АрмИнфо.В ближайшие годы Южный Кавказ и близлежащий регион будут находиться в эпицентре волны насилия. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный посол, экс- министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян.

"Речь идет о, сформированной на основе "арабской весны" и постепенно двигающейся на восток волны нестабильности насилия. В рамках этой логики, представляется, что те же действия Турции в отношении Арцаха, Армении и Азербайджана и гораздо шире обусловлены заказом, спущенным Анкаре ее союзниками. Вероятным ареалом реализации заказа уже стал Азербайджан, и очень скоро станут северные провинции Ирана и Центральная Азия", - подчеркнул он.

По оценкам дипломата, действия Турции в рамках реализации данного заказа, в целом, долгосрочным стратегическим интересам Москвы в регионе и шире не противоречат. Тем не менее, Россия с целью гарантированного обеспечения своих региональных интересов расширила собственное военное присутствие в регионе, разместив в Арцахе миротворческие силы. В этом свете, основной мишенью всех последних действий Анкары в регионе дипломат считает отнюдь не Армению. И, согласно его прогнозам, отныне турки будет заниматься доверенными им основными задачами в контексте которых, ожидаемый от войны с Арменией результат уже достигнут. При этом, терять бдительность Армении, по его мнению, не следует. По оценкам Меликяна, в данных геополитических играх расходятся и интересы династии Алиевы и азербайджанского народа.

Комментируя заявление от 10 ноября, Меликян заметил, что подписанты имеют все возможности для его корректировки по части собственной ответственности и обязательств. По его оценкам, изменения-расширение номенклатуры, размещенных в Арцахе вооружений российских миротворцев, уже подтверждают данный тезис.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня, по которому Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку Карвачарский, Агдамский и Кашатагский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Бердзорский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.

"В этом свете, разработка и подписание окончательно текста полноценного соглашения станут возможны исключительно после проведения детальных переговоров. И я отнюдь не исключаю появления на этом пути непреодолимых разногласий. В этом свете, главной задачей Армении, представляется, сохранение Карвачара. За это Ереван может заплатить Москве. К примеру, отставкой премьер-министра или признанием Крыма в составе России", - подытожил дипломат.