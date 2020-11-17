Вторник, 17 Ноября 2020 11:36

АрмИнфо. Создается впечатление, что Армения проиграла лишь первый этап войны. А остальные этапы лишь подготавливаются. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Айк Баланян.

<Понятно, что в данный момент практически все в Армении зависит от России. Однако, мы должны быть готовы выжать максимум из того, что можем в подобной ситуации. И то уйдут ли они одной <прекрасной> ночью из Арцаха или будут противостоять, станет ясно из армянской политики России ближайших месяцев>, - подчеркнул он.

Баланян оценил российскую политику, шаги в регионе как трудно прогнозируемые ввиду их противоречивости. <Выразив готовность решать все в рамках Минской группы, русские решили все с турками. Требуя вывод наемников из региона, русские допустили их в регион. Потребовав неучастия Турции в южно-кавказских делах, Москва собственноручно легитимизировала турецкое военное присутствие в Азербайджане и т.д.

В этом свете, доверять какому-то ни было заявлению Москвы, и не ожидать при этом прямо противоположных действий отныне невозможно>, - считает он.

Подобную ситуацию Баланян частично объясняет тем, что в Москве просто не представляли степень наглости и уровень возможностей Анкары. По его оценкам, в стратегическом плане Турция сделала большой шаг вперед, а тактический успех российских миротворцев разрешить клубок противоречий в регионе неспособен. <Дело в том, что Алиев кинул Эрдогана а Путин кинул всех. Однако, проблему всеобщего недовольства всех всеми это не решило. Армяне, турки, азербайджанцы, Запад и даже сами русские остались недовольны>, - подчеркнул он.

Вместе с тем, по его прогнозам, обусловленный тяжелейшими президентскими выборами, нейтралитет США завершится к весне, после чего Вашингтон вступит в борьбу. Баланян поделился опасениями относительно возможности требований США о выводе российских миротворцев из Арцаха. В ответ на что Москва вполне способна подороже продать свой уход, либо еще более закрепиться в Арцахе - быть уверенным в чем-то в случае России невозможно.

<В этом свете, еще до прихода США Россия постарается укрепить собственный политическо-правовой статус в Арцахе. Турки наоборот будут тянуть время с целью получить в будущем возможность вышвырнуть русских из Арцаха. На этом фоне, Франция, несомненно, будет пытаться по максимуму сдержать как русских, так и турок, сохраняя армянский фактор на будущее. И вот тут чрезвычайно важны поведение и работа Еревана на встречном направлении>, - подытожил политолог.