Вторник, 17 Ноября 2020 11:36

АрмИнфо. "Мы живем в тяжелое болезненное время, и в повестке парламента не должно быть другого вопроса, кроме как отставка действующего правительства ", - заявил

17 ноября на пленарном заседании Национального Собрания РА депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаэл Мелкумян.

По его словам, когда повсеместно разрушено национальное достоинство армянского народа, должен стоять лишь один вопрос - отставка

действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. <Кто дал ему право попирать это достоинство? Если не можешь управлять, должен

сразу уйти>, - заявил депутат. Он напомнил о заявлении НС от 28 сентября с призывом к международному сообществу. "А где твой стратегический партнер? Почему не обратился к России? Я обращался к главе комиссии по государственно-правовым вопросам Владимиру Варданяну с призывом проявить в заявлении адресность. В итоге, что сделала международная общественность? ", - задал вопросы Микаел Мелкумян.

Он также напомнил об обсуждениях в Государственной Думе, которая на заседании 29 сентября обсуждала этот вопрос, и было бы неплохо, если бы до этого была проявлена эта адресность. Между тем, депутаты ГД собирались приехать в Ереван, Степанакерт и Баку с посреднической миссией, но в итоге была проявлена преступная бездеятельность. Сегодня говорят о миротворческой миссии. "Какая миротворческая миссия, тогда об этом и речи не было" , - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что если руководитель государства, верховный главнокомандующий не владеет ситуацией, он должен уйти. Неужели

должны были быть жертвы, чтобы понять серьезность ситуации. <А где твоя внешняя политика? Кроме Зограба Мнацаканяна (экс-глава МИД РА

- ред.) сегодня нет министров, которые бы подали в отставку. Должна быть лишь одна повестка - отставка премьер-министра, который вместо 12 тыс кв. км территорий оставил после себя всего 2,5 тысячи кв. км. За последние 100 лет это самая тяжелая боль для нашего народа>, - заявил Микаел Мелкумян, добавив, что проигравший руководитель не может вести переговоров. "Новый руководитель - новые переговоры, другой повестки быть не может ", - заключил депутат.