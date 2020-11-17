Вторник, 17 Ноября 2020 11:14

АрмИнфо. После прекращения огня в Нагорном Карабахе французский лидер Эмманюэль Макрон, провозгласивший себя "рядом с Арменией", принял в Елисейском дворце представителей армянской общины Франции, в том числе и соучредителя Фонда "Азнавур" Николя Азнавура. Об этом сообщает пресс- служба Фонда.

Также отмечается, что во время встречи, президент Франции пообещал отправить в Армению гуманитарную помощь.

Напомним, что сын всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредитель и председатель Совета попечителей Фонда "Азнавур" Николя Азнавур еще 6 октября направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором призвал последнего признать независимость Арцаха.